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Решите уровнение 6х+11=119
Алгебра
Решите уровнение 6х+11=119
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х=119-11 6х=108 х=108÷6 х=18
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