Заполните таблицу "Значение плауновидных и хвощевидных в природе и жизни человек??".

Биология
Заполните таблицу "Значение плауновидных и хвощевидных в природе и жизни человек??".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хвощевидные - хвощ полевой - лекарственное растение, хвощ полевой - трудноискоренимый сорняк, хвощ болотный - ядовит для животных. Некоторые виды применяются для полировки мебели. Плауновидные - некоторые виды содержат яд кураре. Подлежат охране т.к. от прорастания спор до появления растения над землёй 15 лет
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