Решите задачу У двух мальчиков вместе вымазано 17 пальцев на У каждого есть хотя бы один чистый палец сколько пальцев вымазано у каждого из них
Математика
Решите задачу У двух мальчиков вместе вымазано 17 пальцев на У каждого есть хотя бы один чистый палец сколько пальцев вымазано у каждого из них
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 и 9 Так как у каждого мальчика на руке 10 палцев,то в сумме у них их будет 20,следует что 20-17=3,значит у одного мальчика испачкан 1 палец,а другого 2
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