Решите задачу У двух мальчиков вместе вымазано 17 пальцев на У каждого есть хотя бы один чистый палец сколько пальцев вымазано у каждого из них

Математика
Решите задачу У двух мальчиков вместе вымазано 17 пальцев на У каждого есть хотя бы один чистый палец сколько пальцев вымазано у каждого из них
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 и 9 Так как у каждого мальчика на руке 10 палцев,то в сумме у них их будет 20,следует что 20-17=3,значит у одного мальчика испачкан 1 палец,а другого 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать маленькое сочинение на тему „Мне подарили щенка"
Ответить
Другие предметы
Помогите написать рассказ о доброте
Ответить
Геометрия
В равнобедренной трапеции острые углы равны 60 градусов боковая сторона равна 12 см а большее основание 18 см. Найдите меньшее основание и среднюю ...
Ответить
Русский язык
Сочинение 8 класс "Чудный собор" помогите пж
Ответить
Математика
При скорости 50 км/ч автомобилист затрачивает на дорогу в город 3 ч. С какой скорост??ю должен ехать мотоциклист, чтобы затратить на тот же путь на...
Ответить