Решите, задачу. В строительстве дороги принимали участие две бригады, причём чис??о рабочих первой бригады составило 52% числа всех рабочих двух бригад.Сколько рабочих в двух бригадах, если в первой бригаде на 2 человека больш...

Математика

Решите, задачу. В строительстве дороги принимали участие две бригады, причём чис??о рабочих первой бригады составило 52% числа всех рабочих двух бригад.Сколько рабочих в двух бригадах, если в первой бригаде на 2 человека больше, чем во второй?

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