Решите, задачу. В строительстве дороги принимали участие две бригады, причём чис??о рабочих первой бригады составило 52% числа всех рабочих двух бригад.Сколько рабочих в двух бригадах, если в первой бригаде на 2 человека больш...
Математика
Решите, задачу. В строительстве дороги принимали участие две бригады, причём чис??о рабочих первой бригады составило 52% числа всех рабочих двух бригад.Сколько рабочих в двух бригадах, если в первой бригаде на 2 человека больше, чем во второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х рабочих всего 0,52х первая бригада 0,48х вторая 0,52х-0,48х=2 0,0,4х=2 х=50 человек две бригады
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