Решите задание : а)4/9 : 2= , в) 10/21 : 5= , д) 3/7 : 21=.
Математика
Решите задание : а)4/9 : 2= , в) 10/21 : 5= , д) 3/7 : 21=.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 4/9 : 2 = 4/9 : 2/1= 4/9 ·1/2 = 2/9 в) 10/21 : 5 = 10/21 : 5/1 = 10/21 ·1/5 = 2/21 д) 3/7 : 21 = 3/7 : 21/1 = 3/7 ·1/21 = 1/49
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