Решитеиураынения 31,28-(m+4,2)=15,093

Математика
Решитеиураынения 31,28-(m+4,2)=15,093
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Гость:
31,28-(m+4,2)=15,093                    15,093                 m=4,2=15,093+31,28                       31,280 m=4,2=46,373                                _________ m=46,373-4,2 m=46,331                                        46, 373
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