ПОМОГИТЕ VI. Задайте вопросы к предложениям, начиная их словами, данными в скобках 1. King Henry V111 hunted wild animals in the park /what? / 2. The boat goes along the Regent’s Canal /where? / 3. In summer you can swim t...
Английский язык
ПОМОГИТЕ VI. Задайте вопросы к предложениям, начиная их словами, данными в скобках 1. King Henry V111 hunted wild animals in the park /what? / 2. The boat goes along the Regent’s Canal /where? / 3. In summer you can swim there. /when? /
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. At what animals king Henry VIII hanted in the park? 2.Where does the boat go? 3.When can you swim there
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