ПОМОГИТЕ VI. Задайте вопросы к предложениям, начиная их словами, данными в скобках 1. King Henry V111 hunted wild animals in the park /what? / 2. The boat goes along the Regent’s Canal /where? / 3. In summer you can swim t...

Английский язык

ПОМОГИТЕ VI. Задайте вопросы к предложениям, начиная их словами, данными в скобках 1. King Henry V111 hunted wild animals in the park /what? / 2. The boat goes along the Regent’s Canal /where? / 3. In summer you can swim there. /when? /

Автор: Гость