В таблице приведены нормативы по бегу на 60 м для учащихся 9 класса.оцените результ??т девочки,которая пробежала 9,35 "5"-9,4 "4"-10,0 "3"-10,5

Алгебра

В таблице приведены нормативы по бегу на 60 м для учащихся 9 класса.оцените результ??т девочки,которая пробежала 9,35 "5"-9,4 "4"-10,0 "3"-10,5

Автор: Гость