В таблице приведены нормативы по бегу на 60 м для учащихся 9 класса.оцените результ??т девочки,которая пробежала 9,35 "5"-9,4 "4"-10,0 "3"-10,5
Алгебра
В таблице приведены нормативы по бегу на 60 м для учащихся 9 класса.оцените результ??т девочки,которая пробежала 9,35 "5"-9,4 "4"-10,0 "3"-10,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка пробежала на 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Медный шар объёмом 32см3 уронили в реку. Расчитать с какой силой он выталкивается и?? воды принять g =9,8H/кг Fa=(приблизительно)=◻️◻️ (Во второе о...
Математика
Дополни краткую запись к каждой задаче. Реши. Лена собрала 4 стакана малины, Варя 2 ??такана, а Саша -3 стакана. Сколько всего стаканов малины собр...