В таблице приведены нормативы по бегу на 60 м для учащихся 9 класса.оцените результ??т девочки,которая пробежала 9,35 "5"-9,4 "4"-10,0 "3"-10,5

Алгебра
В таблице приведены нормативы по бегу на 60 м для учащихся 9 класса.оцените результ??т девочки,которая пробежала 9,35 "5"-9,4 "4"-10,0 "3"-10,5
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Гость:
Девочка пробежала на 5
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