Сколько будет: 425* 1/4см2
Физика
Сколько будет: 425* 1/4см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 425*1/4=106,25 см^2 106,25 см^2 = 0,10625 м^2 если округлить 0.107 м^2
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