Решительно прошу с ресунком пожалуйста

Алгебра
Решительно прошу с ресунком пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Такое рисунок думаю подойдет
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