Рисунок 9 помогите сделать. Тут нужно подписать что и где находится

Биология
Рисунок 9 помогите сделать. Тут нужно подписать что и где находится
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 половые клетки 2 мезодерма 3 энтодерма 4 эктодерма 5 кишечная полость 6 кольцывые мышцы 7 продольные мыщцы 8 выделительная система 9 нервный тяж
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