Россказать о знаке созвездия

Окружающий мир
Россказать о знаке созвездия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Созвездие- группа звезд не изменяющая свою форму, образующая какой-то узор
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