Роставили в ауле4 юрты а в соседним ауле 5юрт

Математика
Роставили в ауле4 юрты а в соседним ауле 5юрт
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