Рус яз составить 2предложения со словом ловкач,злюка,бедняга

Гость: Гость:

Лена - большая злюка. Какой же Дима злюка! "Ловкач" - так его прозвали за скорость, умение и ловкость. Ловкач - очень пронырливый и изворотливый человек. Бедняга не ест весь день. Беднягу очень жалко оставлять на улице.