Рус яз составить 2предложения со словом ловкач,злюка,бедняга

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Рус яз составить 2предложения со словом ловкач,злюка,бедняга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лена - большая злюка. Какой же Дима злюка! "Ловкач" - так его прозвали за скорость, умение и ловкость. Ловкач - очень пронырливый и изворотливый человек. Бедняга не ест весь день. Беднягу очень жалко оставлять на улице.
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