Синтаксический разбор предложения песня росла разливалась.

Русский язык
Синтаксический разбор предложения песня росла разливалась.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее - песня. Подчёркиваем одной чертой. Сказуемое - росла, разливалась. Подчёркиваем двумя чертами. Устно: песня ( что делала?) росла,песня (что делала?) разливалась.
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