Синтаксический разбор предложения песня росла разливалась.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения песня росла разливалась.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее - песня. Подчёркиваем одной чертой. Сказуемое - росла, разливалась. Подчёркиваем двумя чертами. Устно: песня ( что делала?) росла,песня (что делала?) разливалась.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Окружающий мир
На поверхности водоема легко можно увидеть яркую дорожку света, тянущуюся от солнца. Это заметнее, когда солнце встает или садится. В древности люд...
Геометрия
В равнобедренном треугольнике периметр равен 60 дм, а одна из его сторон 25 дм. Найдите длины остальных сторон
География