Выполните разбор синтаксический весна в брике ломает льдины и вот еще предложени?? Пробилось из-за туч земли вода и родился родник это тоже сентактический и вот еще покатился по лесу стук,скрип,хруст,шелест пж помогите срочно!!

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Выполните разбор синтаксический весна в брике ломает льдины и вот еще предложени?? Пробилось из-за туч земли вода и родился родник это тоже сентактический и вот еще покатился по лесу стук,скрип,хруст,шелест пж помогите срочно!!

Автор: Гость