Выполните разбор синтаксический весна в брике ломает льдины и вот еще предложени?? Пробилось из-за туч земли вода и родился родник это тоже сентактический и вот еще покатился по лесу стук,скрип,хруст,шелест пж помогите срочно!!
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Выполните разбор синтаксический весна в брике ломает льдины и вот еще предложени?? Пробилось из-за туч земли вода и родился родник это тоже сентактический и вот еще покатился по лесу стук,скрип,хруст,шелест пж помогите срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Весна(подлежащее) в брике(обстоятельство)ломает(сказуемое)льдины(дополнение). 2)Пробилось(сказуемое)из-за туч земли(обстоятельство)вода(подлежащее) и родился(сказуемое)родник(подлежащее) 3)Покатился(сказуемое)по лесу(обстоятельство)стук(подлежащее),скрип(подлежащее),хруст(подлежащее)
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