Какой камень имеет больше вес в воде или на суше Почему

Физика
Какой камень имеет больше вес в воде или на суше Почему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По идеи на камень в воде влияет архтмедова сила,она выталкивает а на суше сила g=10 то мне кажется ответ на суше может не правильно проверьте меня
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