Русский Календарь из мамонтовой кости принцип действия

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браслеты из бивня мамонта, найденные в палеолитической стоянке Мезин у р. Десны близ Чернигова. Один из них состоит из пяти прилегающих одна к другой пластин, на которых в виде узора расположены группы одинаковых коротких параллельных прямых черточек, причем направление черточек в каждой группе меняется на 90°. Из 24 уцелевших групп 17 содержат по 14 черточек, 3 — по 13 и 4 — по 15. Всего на пяти пластинках насчитывается примерно удвоенное число дней (фактически же — дней и ночей) в десяти лунных месяцах — около 280 суток.