С 6-12 пж помогите)самостоятельная работа)умоляю щас идет)

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7)Развивалась торговля и различные промыслы. На основе имущественного неравенства и дифференциации хозяйственной деятельности у славян происходило усложнение социальной структуры общества и образование классов. По вопросу о характере экономических отношений в Древней Руси в научной литературе сложились различные точки зрения. ... Развитие феодальных отношений сформировало условия для их вступления в новый этап - этап феодальной раздробленности, который является закономерным для всех стран раннего феодализма. В середине XII века единое Древнерусское государство распадается на ряд самостоятельных княжеств. 8) В 945 году князь Игорь отправился собирать дань с древлян. Он решил собрать дань дважды, что вызвало у жителей земли древлянской возмущение. «Если повадится волк к овцам, то выносит все стадо, пока не убьют его. Так и этот если не убьем его, то всех нас погубит», — сказали древляне, и убили князя Игоря. 10) 862 год 11) Ве́лесова кни́га (Книга Велеса, Влес книга, Влескнига, Дощечки Изенбека, Дощьки Изенбека, Veles Book, Vles Book) — письменный текст, впервые опубликованный в 1950-е годы Ю. П. Миролюбовым и Ал. Куром в Сан-Франциско, списанный Миролюбовым, согласно его рассказам, с утерянных во время войны деревянных дощечек Содержит предания, молитвы, легенды и рассказы о древней славянской истории примерно с VII в. до н. э. до IX века н. э. То, что нашел