В каких музыкальных жанрах дружат музыка и литература

Музыка
В каких музыкальных жанрах дружат музыка и литература
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Романсы, оперы, балеты, мюзиклы, песни, баллады
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