С каким ускорением будет всплывать в воде парафиновый шарик массой 300 г? Плотность парафина 900кг/м (масса в кубе)

Физика

С каким ускорением будет всплывать в воде парафиновый шарик массой 300 г? Плотность парафина 900кг/м (масса в кубе)

Автор: Гость