С каким ускорением будет всплывать в воде парафиновый шарик массой 300 г? Плотность парафина 900кг/м (масса в кубе)
Физика
С каким ускорением будет всплывать в воде парафиновый шарик массой 300 г? Плотность парафина 900кг/м (масса в кубе)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Gпо з-ну ньютона F=ma и сила выталкивания F=p(жидкости) *g*V приравниваем и выражаем a: a=p*g*V/m или a=p*g*V/(p(плотность шарика) *V) объемы тела сокращаются, ПОЛУЧАЕМ a=1000*9.8/900=10,9 М/С^2
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