С какими оксидами Sio2,CaO,SO3,FeO,Na2O реагирует:а)гидроксид кальция б)серная кислота?
Химия
С какими оксидами Sio2,CaO,SO3,FeO,Na2O реагирует:а)гидроксид кальция б)серная кислота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) SiO2, SO3( кислотный оксид), FeO, b) CaO, Na2O( основный оксид)
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