С какой скоростью v (км/ч) должен идти поезд, чтобы расстояние 640км преодолеть за t ч ?Вычислите при t=8 t=10

Алгебра

С какой скоростью v (км/ч) должен идти поезд, чтобы расстояние 640км преодолеть за t ч ?Вычислите при t=8 t=10

Автор: Гость