С какой скоростью v (км/ч) должен идти поезд, чтобы расстояние 640км преодолеть за t ч ?Вычислите при t=8 t=10
Алгебра
С какой скоростью v (км/ч) должен идти поезд, чтобы расстояние 640км преодолеть за t ч ?Вычислите при t=8 t=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если t=8, то 640:8=80 (км.ч)-скорость поезда если t=10, то 640:10= 64(км.ч)- скорость поезда
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