С какой целью рассчитывается среднегодовая стоимость предприятия?

Гость: Гость:

Аккумулирование реально понесенных затрат, связанных с их принятием к учетному процессу; правильное документальное оформление и отражение в установленные сроки операций по их движению; определение достоверных результатов, получаемых от их реализации и прочего выбытия; расчет реально понесенных затрат, связанных с их содержанием; обеспечение надлежащего контроля за сохранностью активов, принятых к учетному процессу; проведение анализа эффективности их использования; получение информации об ОС, необходимой для раскрытия в отчетности.