Самая близкий люди сочинение.

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Я поняла так , что нужно сочинение на тему "Самые близкие люди " . тогда вот . У каждого человека на свете есть близкие люди . У кого то это родители, друзья ,бабушки,дедушки . Мы всегда можем положиться на них ,мы всегда доверяем им , точно так же как и они нам . Близкие люди всегда идут рядом с нами .Близкие люди-это ангелы которые посланы нам Богом , что бы оберегать и любить нас , но мы не должны забывать , что мы должны отвечать им добротой и теплотой . Любите своих близких и ваша жизнь наполнится смыслом