Самодиктан. Выпиши из художественного произведения, которое ты читаешь, 5-6 предло??ений, содержащий причастия с не

Гость: Гость:

1.Он сложил осколок на утренний выпуск Ежедневного Пророка, который (не) прочитанным лежал на кровати… 2.“Виктор! ” - радостно закричала Гермиона и уронила сумочку, которая упала с громким стуком явно (не) соответствующим её размерам.3.Я спрашиваю, имеет ли Скитер в виду брата Дамблдора Аберфорта, который пятнадцать лет назад спровоцировал скандал в Уизенгамоте за (не) подобающее использование магии.4.Огромная рука схватила Гарри за шиворот и вытащила из (не) сущейся вниз коляски.5.Звезды были рассыпаны по небу, (не) мерцающие, безразличные, (не) затененные летящими друзьями.