Самодиктан. Выпиши из художественного произведения, которое ты читаешь, 5-6 предло??ений, содержащий причастия с не

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Самодиктан. Выпиши из художественного произведения, которое ты читаешь, 5-6 предло??ений, содержащий причастия с не
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Он сложил осколок на утренний выпуск Ежедневного Пророка, который (не) прочитанным лежал на кровати… 2.“Виктор! ” - радостно закричала Гермиона и уронила сумочку, которая упала с громким стуком явно (не) соответствующим её размерам.3.Я спрашиваю, имеет ли Скитер в виду брата Дамблдора Аберфорта, который пятнадцать лет назад спровоцировал скандал в Уизенгамоте за (не) подобающее использование магии.4.Огромная рука схватила Гарри за шиворот и вытащила из (не) сущейся вниз коляски.5.Звезды были рассыпаны по небу, (не) мерцающие, безразличные, (не) затененные летящими друзьями.
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