Сочинение на тему :"В судьбе природы - наша судьба "

Гость: Гость:

Очень важно, чтобы люди научились любить и ценить природу, ведь наша судьба зависит от нее. Жизнь станет для нас богаче и интереснее если природа будет процветать. Издревле человек пользовался дарами природы. Она обеспечивала ему и кров, и пропитание. Сегодня ничего не изменилось. Только пользуемся мы этими дарами неразумно... (Дальше просто продолжи перечисление фактов отвечающих на вопрос :"почему мы зависим от природы?")...Я согласна с выражением "В судьбе природы - наша судьба ".