Найдите на глобусе масштаб и прочитайте его во сколько раз данный глобус меньше з??мли
География
Найдите на глобусе масштаб и прочитайте его во сколько раз данный глобус меньше з??мли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данный глобус меньше Земли в 3150 км
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