Самолёт был в полёте в первый день 5:00 а во второй 8:00 и летел все время с одинаковой скоростью первый день Самолет пролетел на 1620 километров меньше чем во второй Сколько километров Самолет пролетел в первый день

Математика

Самолёт был в полёте в первый день 5:00 а во второй 8:00 и летел все время с одинаковой скоростью первый день Самолет пролетел на 1620 километров меньше чем во второй Сколько километров Самолет пролетел в первый день

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