Самостоятельная по географии!!

География
Самостоятельная по географии!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А Самотлорское б Платформа(плита) в 4509 м г Байкал 2. В палеозойский период каледонское горообразование привело к формированию крупнейших месторождений золота, железа, титана - полезных ископаемых. Накопление калийных и каменных солей происходило в основном в пермском периоде в условиях теплого и влажного климата. Резкое увеличение площади тёплый мелководных морей в палеозойскую эру привело к образованию нефти и газа. Распространение лесов в карбнском периоде привело к образованию каменного угля. 3. Волги Курилы - это про Охотское море К востоку Хребет берет начало на Алтае и образуется слиянием рек Бия и Катунь
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