Самостоятельная работа.Выпишите существительные,имеющие только форму множестве??ного числа в таком порядке: 1)слова,обозначающие парные предметы;2)слова,обозначающие события,игры;3)слова,обозначающие собственные наименования;4)...

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Самостоятельная работа.Выпишите существительные,имеющие только форму множестве??ного числа в таком порядке: 1)слова,обозначающие парные предметы;2)слова,обозначающие события,игры;3)слова,обозначающие собственные наименования;4)слова,обозначающие вещества. Вот слова: Щипцы,сумерки,шахматы,догонялки,шаровары,каникулы,Лужники,Холмогоры,ворота,вожжи,ножницы,духи,Анды,Саяны,будни,выборы,бусы,консервы,очки,Альпы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) щипцы, шаровары, ворота, вожжи, ножницы, очки.   2) сумерки, шахматы, догонялки, каникулы, будни, выборы.   3) Лужники, Холмогоры, Анды, Саяны, Альпы. 4) духи, консервы.      Бусы - ?
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