Самые крупные озёра западного Крыма

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Самые крупные озёра западного Крыма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варненське озеро,Сакське.
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