Решите уравнение пожалйста !!!!!!!!!!!!!!

Алгебра
Решите уравнение пожалйста !!!!!!!!!!!!!!
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Гость:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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