10 предложений о травянистых растений

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Борец синий – Aconitum napellusМноголетнее растение, 50-150 см в высоту. Листья пальчатые, 5-7-раздельные с пильчатым краем. Фиолетово-синие цветки с лепестковидной чашечкой, образующей куполообразный шлём, под которым 2 удлинённых лепестка-нектарника. Соцветие – многоцветковая конечная кисть. Плод – трёхлистовка. Цветёт в июне-августе. Растёт во влажных лесах и нагорных лугах. Декоративное лекарственное растение, ядовитое. В сходных местообитаниях, главн ым образом, в горах, растёт похожий вид с желтыми цветками.Вороний глаз четырехлистный – Paris QuadrifoliaМноголетнее травянистое растение с длинным чешуйчатым корневищем. Цветет в мае, семена созревают в июле-августе. Растет преимущественно в широколистных лесах, обычно в затененных местах, а также в хвойных и смешанных насаждениях, но хорошего развития там не достигает. Ядовитое растение.Гравилат речной – Geum pivaleМноголетнее растение высотой 50-70 см, с толстым корневищем и крепкими тёмно-красными стеблями. Цветки в числе 2-3, собранные на верхушке стебля, колокольчатые, поникающие, при отцветании прямостоячие. Чашечка буровато-красная. Лепестки розоватые, с красно-бурыми жилками. Тычинки многочисленные, волосистые. Многочисленные пестики собраны в яйцевидную головку. Плоды, имеющие прицепки, распространяются с помощью животных и человека. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июне-июле. Приурочен к лугам, опушкам, кустарникам, краям болот берегам водоёмов. Корневища использовались в народной медицине. Из них можно получать красно-коричневую окраску. Листья съедобны и пригодны для приготовления салатов и супов.Грушанка круглолистная – Pyrola rotundifoliaЗимнезелёный многолетник с длинным ветвистым корневищем. Листья прикорневые, с длинными черешками и кожистыми, блестящими, округлыми пластинками. Цветоносный побег высотой до 30 см, заканчивается 8-15-цветковым соцветием-кистью. Венчик широко раскрытый, белый, до 2 см в диаметре. Плод – приплюснуто-шаровидная коробочка. Цветёт в июне-июле, семена созревают в августе-сентябре. Размножается семенами и вегетативно, разрастанием корневищ; в оптимальных условиях образует крупные латки. Растёт в хвойных и хвойно-мелколиственных лесах.Дудник лесной – Angelica sylvestrisДвулетнее или многолетнее монокарпическое растение, отмирающее после плодоношения. Стебель полый, высотой до 200 см, с сизоватым налётом, в верхней части с немногочисленными ветвями. Листовые пластинки в очертании треугольные, дважды-, триждыперисторассеченные. Весьма характерны фиолетовые «пояски» в месте отхождения черешков боковых сегментов. Лепестки белые или снаружи розоватые. Плоды коричневые. Цветёт с середины лета до глубокой осени, плоды созревают с августа. Растёт в сырых лесах, на полянах, вырубках, опушках, травянистых болотах, по берегам водоёмов. Хороший медонос.Живучка ползучая – Ajuga reptansМноголетнее травянистое растение высотой от 8 до 35 см, с длинными ползучими укорнеющимися побегами и прямостоячими цветоносными стеблями. Листья овальные. Цветки синие или голубые, на верхушке стебля образуют плотное колосовидное соцветие. Цветёт в мае – июле, плоды созревают в июне – августе. Растёт в лесах, преимущественно лиственных, на опушках, полянах, в зарослях кустарников. Медоносное растение.Звездчатка жёстколистная – Stellaria holosteaМноголетнее травянистое растение, 15-40 см высотой, с ползучим ветвистым корневищем. Стебель четырёхгранный, прямостоячий. Листья сидячие, линейные или линейно-ланцетные, с длинным заострённым кончиком. Лепестки вдвое короче чашелистиков. Цветёт в апреле – июне. Растёт среди кустарников, в лиственных лесах, по лесным опушкам.Звездчатка средняя – Stellaria mediaОднолетнее или перезимовывающее растение высотой 5-30 см, сильно ветвящееся, с полегающими, слабыми, тонкими стеблями. Цветёт с апреля по октябрь, плодоносит с июля. Широко распространена на всей территории России. Растёт по сырым тенистым лесам, в огородах, садах, парках, на полях, у дорог, около жилья, по берегам водоёмов, канавам, сырым залежам и пустошам. Один из самых широко распространённых сорняков.Зеленчук жёлтый – Galeobdolon luteumМноголетнее растение, 15-45 см в высоту. Побеги прямостоячие или приподнимающиеся. Листья городчатые; нижние – с длинными черешками, тупые, сердцевидно – яйцевидные, верхние – с более короткими черешками, острые. Цветки жёлтые, на нижней губе красные крапинки. Цветёт в мае – июне. В сырых лесах и кустарниках.