Друзья, объясните, как делать это задание. Можете даже не писать ответы, просто поясните. Я достаточно много пропустил, поэтому сейчас не понимаю. Под буквой b.
Немецкий язык
Друзья, объясните, как делать это задание. Можете даже не писать ответы, просто поясните. Я достаточно много пропустил, поэтому сейчас не понимаю. Под буквой b.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставки и суффиксы из упражнения а к глаголам подставлять надо, а местоимения делать возвратными, потом всё во множественное число ставишь:глагола окончание и существительное
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