Друзья, объясните, как делать это задание. Можете даже не писать ответы, просто поясните. Я достаточно много пропустил, поэтому сейчас не понимаю. Под буквой b.

Немецкий язык

Друзья, объясните, как делать это задание. Можете даже не писать ответы, просто поясните. Я достаточно много пропустил, поэтому сейчас не понимаю. Под буквой b.

Автор: Гость