Маршрут путешествия марко поло и записать названия географических объектов чере?? которое он проходил
География
Маршрут путешествия марко поло и записать названия географических объектов чере?? которое он проходил
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Http://edukids.narod.ru/zemlia/gl10/3.htm
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