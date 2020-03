Доберіть іменник у необхідній формі. 1. We are ….. a) engineer’s; b) engineers’; c) engineers ; d) engineer. 2. The ….. are on the table. a) matches’; b) matches; c) match; d) match’s. 3. My ….. name is Mary. a) siste...

Английский язык

Доберіть іменник у необхідній формі. 1. We are ….. a) engineer’s; b) engineers’; c) engineers ; d) engineer. 2. The ….. are on the table. a) matches’; b) matches; c) match; d) match’s. 3. My ….. name is Mary. a) sister; b) sisters; c) sisters’; d) sister’s. 4. My ….. flats are light and comfortable. a) friend’s; b) friends’; c) friend; d) friends. 5. They are ….. a) brother’s; b) brothers’; c) brothers; d) brother. 6. ….. 2 children are the students. a) Mary’s; b) Mary; c) Marys’; d) Maries. 7. What kind of ….. is this ? a) classroom’s; b) classrooms’; c) classroom; d) classrooms. 8. The ….. in my room are yellow. a) wall; b) walls; c) wall’s; d) walls’. 9. Does your ….. wife speak Spanish well? a) friend; b) friends; c) friends’; d) friend’s. 10. This ….. is white. a) cup’s; b) cups’; c)cup; d) cups. 11. What are your ….. names ? a) son’s; b) son; c) sons’; d) sons

Автор: Гость