СРОЧНО!!!! ДАЮ 56 БАЛЛОВ! Напишите сочинение-рассуждение на тему "Книга-наш лучший друг и советчик".7 класс. Только не берите из интернета, пожалуйста.
Русский язык
СРОЧНО!!!! ДАЮ 56 БАЛЛОВ! Напишите сочинение-рассуждение на тему "Книга-наш лучший друг и советчик".7 класс. Только не берите из интернета, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга-наш лучший друг и советчик. Все мы знаем и нам не раз говорили, что книга самый лучший учитель. Не многие люди читают книги, но хотя бы прочитать одну, это уже достижение. Книга- советчик, потому что там есть ответы, практически, на все твои вопросы. Так что, в жизни, хотя бы один раз стоит прочитать книгу. Книга- это пища для ума.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Английский язык
Доберіть іменник у необхідній формі. 1. We are ….. a) engineer’s; b) engineers’; c) engineers ; d) engineer. 2. The ….. are on the table. ...
Русский язык
Предложения с устойчивыми выражениями ни пуха ни пера ,ни с того ни с сего,ни там н?? сям куда ни шло,что ни говори,во что бы то ни стало.