СРОЧНО!!!! ДАЮ 56 БАЛЛОВ! Напишите сочинение-рассуждение на тему "Книга-наш лучший друг и советчик".7 класс. Только не берите из интернета, пожалуйста.

Гость: Гость:

Книга-наш лучший друг и советчик. Все мы знаем и нам не раз говорили, что книга самый лучший учитель. Не многие люди читают книги, но хотя бы прочитать одну, это уже достижение. Книга- советчик, потому что там есть ответы, практически, на все твои вопросы. Так что, в жизни, хотя бы один раз стоит прочитать книгу. Книга- это пища для ума.