Почему свободные граждане Древней Греции могли отдавать свое время занятиям наукой искусством

История
Почему свободные граждане Древней Греции могли отдавать свое время занятиям наукой искусством
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что у свободных граждан Древней Греции были рабы ;)
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