Самый большой в мире самосвал может перевозить 360тон груза за один рейс.Сколько самосвалов грузоподъёмкостью 5 тон потребаволось бы для перевозки груза составляющего 4\9 грузоподёмкости самосвала гиганта

Математика

Самый большой в мире самосвал может перевозить 360тон груза за один рейс.Сколько самосвалов грузоподъёмкостью 5 тон потребаволось бы для перевозки груза составляющего 4\9 грузоподёмкости самосвала гиганта

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