Самый большой в мире самосвал может перевозить 360тон груза за один рейс.Сколько самосвалов грузоподъёмкостью 5 тон потребаволось бы для перевозки груза составляющего 4\9 грузоподёмкости самосвала гиганта
Математика
Самый большой в мире самосвал может перевозить 360тон груза за один рейс.Сколько самосвалов грузоподъёмкостью 5 тон потребаволось бы для перевозки груза составляющего 4\9 грузоподёмкости самосвала гиганта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32рейса пдвпнараркуплн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Помогите пж В ремонтной мастерской 4 легковых и 9 грузовых машин.3 из них отремонт??ровали.Сколько машин осталось отремонтировать
Обществознание