Срочно придумать очень смешные эпитеты

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Срочно придумать очень смешные эпитеты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушистый палец Волосатый глаз Зеленый слон Улыбка призрачная Голос шершавый
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