Санкт-Петербург менял своё название 3 раза, в каком году это было.. и по какой год?
История
Санкт-Петербург менял своё название 3 раза, в каком году это было.. и по какой год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Санкт-петербург до 1914 года петроград 1914-1924 года ленинград 1924-1991 года санкт-петербург окончательно переименовали 6 сентября 1991 года
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