Счинение на тему хорошо быть певицей
Биология
Счинение на тему хорошо быть певицей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошо быть певицей много зарабатываешь Ездишь на гастроли. Ты много знаешь о нотах .Ты знаешь много песен .Развивай свою память уча песню добавь эпитеты и прилагательные и все ок?!!!!!!
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