Сообщение о настоящей серой акуле как писать
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Сообщение о настоящей серой акуле как писать
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Гость:
Это плотного сложения акула, серого цвета, с коротким и широким рылом, очень маленькими глазами, относительно крупным вторым спинным плавником, на каждом из грудных плавников у самого кончика по чёрному пятну. Зубы этой акулы весьма своеобразны. На верхней челюсти зубы крупные, треугольные и зубчатые по всей кромке. На нижней — узкие, похожие на наконечник копья, зубчатые только у самой верхушки. Скорее всего, взрослые копьезубые акулы дорастают до 2,5—3 метров в длину.
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