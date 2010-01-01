сделайте 768 задания очень срочно Заранее спасибо

Гость: Гость:

224 - 128 = 96 т за 3 рейса 96 : 3 = 32 т за 1 рейс (грузоподъемность) 128 : 32 = 4 рейса 224 : 32 = 7 рейсов 2 задача 7 - 4 = 3 рейса сделал 1 шофер больше 96 : 3 = 32 т - за 1 рейс 7 * 32 = 224т - за 7 рейсов - 1 водитель 4 * 32 = 128т - за 4 рейса 2й водитель