Сделайте рисунок четырёхугольной призмы, обозначьте её и запишите Вершины Основания Боковые рёбра
Геометрия
Сделайте рисунок четырёхугольной призмы, обозначьте её и запишите Вершины Основания Боковые рёбра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вершины А;В;С;Д;А1;В1;С1;Д1 основания АВСД; А1В1С1Д1 боковые ребра АА1 ВВ1 СС1 ДД1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика
В клубе 2 кружка юных техников,по 15 человек в каждом,3 кружка рукоделия,по 10 человек в каждом,и 2 кружка рисования, по 12 человек в каждом. Объяс...
Алгебра