Сделайте рисунок четырёхугольной призмы, обозначьте её и запишите Вершины Основания Боковые рёбра

Геометрия
Сделайте рисунок четырёхугольной призмы, обозначьте её и запишите Вершины Основания Боковые рёбра
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вершины А;В;С;Д;А1;В1;С1;Д1 основания АВСД; А1В1С1Д1 боковые ребра АА1 ВВ1 СС1 ДД1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Географическую широту нельзя определить: 1. секстантом 2. астролябией 3. лаглин??ю 4. квадрантом
Ответить
Русский язык
Как объяснить проще ребёнку разобрать слово по составу,в особенности суффикс
Ответить
Математика
В клубе 2 кружка юных техников,по 15 человек в каждом,3 кружка рукоделия,по 10 человек в каждом,и 2 кружка рисования, по 12 человек в каждом. Объяс...
Ответить
Алгебра
Решите уравнения: 1) 4^x+1 - 4^x - 4^x-1 = 44 2) 2^x+1 + 4^x = 80 3) √3^x * √5^x = 225
Ответить
Физика
Почему у нас в квартире так холодно
Ответить