Сделайте словообразовательный анализ слова: смельчак, наломать, по-летнему, черепаший, вглубь, по-старинному, добряк, садовничий, встарь, птичий, накидать, по-новому, медвежий, остряк, набросать.

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Смелый (корень) → смель-чак (суффикс) - суффиксальный способ образования, ломать → на-ломать (приставка), приставочный способ образования, летний → по-летн-ему (приставка и суффикс), приставочно-суффиксальный способ образования, черепаха → черепаш-ий (суффикс -ий/-|j|), суффиксальный способ образования, х//ш глубь → вглубь (приставка), приставочный способ образования, старина → старин-н-ый (суффикс) → по-старинн-ому (приставка и суффикс), приставочно-суффиксальный способ образования, добрый → добр-як (суффикс), суффиксальный способ образования, сад → сад-ов-ый (суффикс) → садов-ник (суффикс) → садовнич-ий, бессуффиксный способ образования, к//ч старый → в-старь (приставка), приставочный способ образования, птица → птич-ий (суффикс -ий/-|j|), суффиксальный способ образования, ц//ч кидать → на-кидать (приставка), приставочный способ образования, новый → по-нов-ому (приставка и суффикс), приставочно-суффиксальный способ образования, медведь → медвеж-ий (суффикс -ий/-|j|), суффиксальный способ образования, д//ж острый→ остр-як, (суффикс), суффиксальный способ образования, бросать → на-бросать (приставка), приставочный способ образования,