Сколько существует трехзначных чисел, для записи которых используются только цифры 1 и 2? а) 8 б) 11 в) 13 г) 14

Математика

Сколько существует трехзначных чисел, для записи которых используются только цифры 1 и 2? а) 8 б) 11 в) 13 г) 14

Автор: Гость