В каком слове неверно поставлено ударение

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В каком слове неверно поставлено ударение
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Автор: Гость
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Гость:
4)4)2)4) вот надеюсь поможет
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