Сделать презентацию по окружающему миру на тему Великобритания 2 класс.
Окружающий мир
Сделать презентацию по окружающему миру на тему Великобритания 2 класс.
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Презентация по географии на тему «Великобритания» содержит сведения об островном государстве Западной Европы, официальное название которого – Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.В начале презентации представлена Великобритания на карте мира. Далее рассматривается флаг и королевский герб. Учащиеся узнают, что главой государства в этой стране, является королева Елизавета II. В работе подробно описывается столица Великобритании – город Лондон. Для наглядности добавлены фотографии города, снятые из космоса и с берега реки Темзы. В презентации подробно рассмотрены достопримечательности столицы:Вестминстерский дворец и «Биг Бен». Королевская крепость Лондонский Тауэр.Тауэрский мост.Собор святого Павла.Резиденция королевской семьи – Букингемский дворец. Кроме этого представлены фотографии знаменитых двухэтажных автобусов и красных телефонных будок, которые стати визитной карточной всей Великобритании.Учащиеся познакомятся с историческими провинциями Великобритании:Англия.Уэльс.Шотландия.Северная Ирландия. В конце презентации описывается богатый животный мир этой удивительной страны.
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